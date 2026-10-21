Akzo Nobel 55.73 CHF 3.53% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Lackehersteller habe einmal mehr ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.