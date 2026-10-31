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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Akzo Nobel-Aktie
10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Akzo Nobel-Aktie veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 64,40 EUR, was einem Anstieg von 5,54 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 58,86 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|1,94
|22.10.2026
|Barclays Capital
|69,00 EUR
|17,23
|22.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|70,00 EUR
|18,93
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 EUR
|22,32
|22.10.2026
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|5,33
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 EUR
|22,32
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-6,56
|21.10.2026
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|5,33
|20.10.2026
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|5,33
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|1,94
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Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Akzo Nobel Overweight
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|22.10.26
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|22.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
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|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
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|22.10.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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