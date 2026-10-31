Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Akzo Nobel-Aktie

10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Akzo Nobel-Aktie veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 64,40 EUR, was einem Anstieg von 5,54 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 58,86 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 60,00 EUR 1,94 22.10.2026 Barclays Capital 69,00 EUR 17,23 22.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 70,00 EUR 18,93 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 72,00 EUR 22,32 22.10.2026 Bernstein Research 62,00 EUR 5,33 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 72,00 EUR 22,32 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR -6,56 21.10.2026 Bernstein Research 62,00 EUR 5,33 20.10.2026 Bernstein Research 62,00 EUR 5,33 14.10.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 1,94 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net