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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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15.10.2026 11:21:24

AIXTRON SE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Bezug auf die Aufträge liege er mit seinen Annahmen im Rahmen der Konsenserwartungen, mit Blick auf den Umsatz leicht darüber, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Anlagenbauers für die Chipbranche./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.75%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
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