AIXTRON 29.88 CHF -9.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Bezug auf die Aufträge liege er mit seinen Annahmen im Rahmen der Konsenserwartungen, mit Blick auf den Umsatz leicht darüber, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Anlagenbauers für die Chipbranche./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.