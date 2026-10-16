AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute Planungssicherheit mit Blick auf 2027, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die positive Auftragsdynamik des Halbleiterindustrie-Zulieferers fortsetzen wird. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der seit dem Sommer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.38 €
|
Abst. Kursziel*:
29.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.39%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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