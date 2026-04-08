Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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10.04.2026 09:14:09
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Mit 60 Flugzeugen hätten die Auslieferungen von Airbus im März enttäuscht, schrieb Christophe Menard in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am Gesamtjahresziel von 870 Jets gebe es nun Zweifel./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
226.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170.70 €
|
Abst. Kursziel*:
32.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.16%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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