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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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28.04.2026 12:34:32

Air Liquide Outperform

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht der Franzosen von "business as usual"./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
179.26 € 		Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
180.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
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