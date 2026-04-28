Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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28.04.2026 12:34:32
Air Liquide Outperform
Air Liquide
166.69 CHF -3.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht der Franzosen von "business as usual"./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
179.26 €
|
Abst. Kursziel*:
17.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
180.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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