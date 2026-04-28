Air Liquide 166.69 CHF -3.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht der Franzosen von "business as usual"./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.