NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
11.73 €
|
Abst. Kursziel*:
2.30%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.18%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.08.25
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.25
|AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
31.07.25
|Air Europa: Air France-KLM steigt aus, Lufthansa zögert - Aktien höher (AWP)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Portugal: Airline TAP soll privatisiert werden - Lufthansa und Air France-KLM interessiert (Spiegel Online)
|
04.07.25
|Air France-KLM-Aktie in Grün: Air France-KLM stockt bei SAS auf (AWP)