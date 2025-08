NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 9 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft sei dabei, ihre Kostenziele zu erreichen; die Premium-Strategie zahle sich zudem aus und treibe das Ertragswachstum voran, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen./edh/mis;