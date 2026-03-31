adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Diese habe ein anhaltendes ausgewogenes Verhältnis zwischen der Reife des Segments der Terrace Sneakers und der starken Nachfrage in den Bereichen Bekleidung sowie Laufsport bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ersten Eindrücke von Modellen des neuen Laufschuhs Hyperboost seien vielversprechend./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138.75 €
|
Abst. Kursziel*:
36.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
139.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.40%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX aktuell: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: Das macht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)