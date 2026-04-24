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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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22.04.2026 08:41:41

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

ABB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Er rechne mit einer positiven Marktreaktion, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem verwies der Analyst dabei auf die wegen des sehr starken Auftragseingangs im Bereich Elektrifizierung angehobene Jahresumsatzprognose auf vergleichbarer Fläche. Die Nachfrage nach Rechenzentren bleibe robust, mit einem Auftragswachstum im dreistelligen Prozentbereich in dem Quartal. "Dieses Ergebnis setzt ein starkes Signal für die Elektrobranche und ist ein positives Signal für andere Wettbewerber, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben."/ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
65.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
77.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.45%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
76.78 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.34%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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