ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

76.68
CHF
2.48
CHF
3.34 %
10:38:16
SWX
22.04.2026 08:51:03

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
76.94 CHF 4.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe erneut die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob vor allem den starken Auftragseingang hervor, der von einem sehr starken Wachstum der Rechenzentren-Aufträge profitiert habe./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78.02 CHF 		Abst. Kursziel*:
-26.94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76.94 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-25.92%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:08 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:51 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
08:41 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.04.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 ABB Neutral UBS AG
