AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit seinem Quartalsergebnis je Aktie die Konsensschätzung um 8,5 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Umsatz und operatives Ergebnis gewesen, die beide über den Erwartungen gelegen hätten./ck/rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71.24 €
|
Abst. Kursziel*:
12.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.79%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13:28
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|23.07.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67.08
|-2.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:53
|
Warburg Research
Medios Buy
|13:47
|
UBS AG
Eni Buy
|13:45
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|13:43
|
Deutsche Bank AG
Philips Hold
|13:42
|
Bernstein Research
Sartorius vz. Outperform
|13:42
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|13:40
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy