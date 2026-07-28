AB InBev 67.60 CHF -1.94% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79,88 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit seinem Quartalsergebnis je Aktie die Konsensschätzung um 8,5 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Umsatz und operatives Ergebnis gewesen, die beide über den Erwartungen gelegen hätten./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:00 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.