NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Er hoffe auf ein ruhiges Jahr 2024, das es den Investoren ermögliche, die Stärken des Brauereikonzerns anzuerkennen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Ein Unsicherheitsfaktor sei der mögliche Anteilsverkauf des Tabak-Unternehmens Altria, das unter hohen Steuerverlusten leide. In diesem Fall wäre AB Inbev aber in einer guten Position, die eigenen Aktien zurückzukaufen, worauf der jüngst angekündigte Rückkauf von Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar hindeute./gl/edh;