NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Ein Blick auf die jüngst vom Brauereikonzern veröffentlichten Konsensschätzungen deute darauf hin, dass die Erwartungen für das zweite Quartal und das Jahr vernünftig seien, schrieb Edward Mundy am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Seine Prognosen für das organische operative Ergebniswachstum (Ebitda) sieht er für das Quartal etwas über, für das Jahr hingegen etwas unter dem Konsens./rob/gl/ag;