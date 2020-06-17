Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai schob seine Bewertungsbasis für das Kursziel am Donnerstagabend in seinem Resümee der Quartalszahlen des Brauereikonzerns etwas nach vorne. Der Barmittelzufluss werde an der Börse nicht angemessen honoriert. Zudem ist er optimistisch für den Absatz im kommenden Jahr. AB Inbev stehen auf der Favoritenliste von Goldman Sachs./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

