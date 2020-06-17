AB InBev 48.86 CHF 1.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai schob seine Bewertungsbasis für das Kursziel am Donnerstagabend in seinem Resümee der Quartalszahlen des Brauereikonzerns etwas nach vorne. Der Barmittelzufluss werde an der Börse nicht angemessen honoriert. Zudem ist er optimistisch für den Absatz im kommenden Jahr. AB Inbev stehen auf der Favoritenliste von Goldman Sachs./ag/mf;

