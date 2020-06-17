AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai schob seine Bewertungsbasis für das Kursziel am Donnerstagabend in seinem Resümee der Quartalszahlen des Brauereikonzerns etwas nach vorne. Der Barmittelzufluss werde an der Börse nicht angemessen honoriert. Zudem ist er optimistisch für den Absatz im kommenden Jahr. AB Inbev stehen auf der Favoritenliste von Goldman Sachs./ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.42 €
|
Abst. Kursziel*:
37.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.93%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
30.10.25
|AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen (AWP)
|
30.10.25