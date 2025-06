NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Der chinesische Maekt dürfte die Volumina des Bierbrauers belastet haben, schrieb Edward Mundy in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das werde aber von besser laufenden Geschäften in den Schwellenländern und Europa ausgeglichen./rob/bek/ag;