Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.8%  SPI 20’399 0.6%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’304 -0.1%  Euro 0.9271 0.0%  EStoxx50 6’122 -0.4%  Gold 4’125 -0.4%  Bitcoin 68’353 0.9%  Dollar 0.8252 0.0%  Öl 109.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter
SpaceX-Aktie stark: Raumfahrtriese mit Ergebissprung
Suche...
ETF Sparplan
21.10.2026 00:03:19

Indonesia Rate Decision Due On Wednesday

(RTTNews) - The central bank in Indonesia will wrap up it monetary policy meeting on Wednesday and then announce its decision on interest rates, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

The bank is expected to increase its benchmark lending rate, deposit facility rate and lending facility rate each by 25 basis points, to 6.00 percent, 5.00 percent and 6.75 percent, respectively.

Japan will release September figures for imports, exports and trade balance. Imports are expected to climb 19.6 percent on year, down from 28.0 percent in August. Exports are called higher by an annual 20.1 percent, up from 19.3 percent in the previous month. The trade deficit is pegged at 181.0 billion after showing a 1,111.9 billion shortfall a month earlier.

New Zealand will see September figures for credit card spending; in August, spending was up 3.5 percent on year.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
ABB-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.