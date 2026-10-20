Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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20.10.2026 13:22:36
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Strasse festgeklebt.
Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.
Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte.
Die Rheinmetall-Aktie sinkt im XETRA-Handel zeitweise 1,81 Prozent auf 1'040,60 Euro.
/maa/DP/stw
BERLIN (awp international)
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