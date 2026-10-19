Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Letztendlich schloss der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 51’966.03 Punkten ab. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.972 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.588 Prozent fester bei 52’308.28 Punkten, nach 52’002.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’863.80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’134.58 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 51’682.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der Dow Jones bei 52’146.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 46’190.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 4.98 Prozent auf 262.45 USD), IBM (+ 1.83 Prozent auf 236.39 USD), NVIDIA (+ 1.38 Prozent auf 217.09 USD), UnitedHealth (+ 1.36 Prozent auf 406.88 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0.96 Prozent auf 340.16 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-1.82 Prozent auf 333.53 USD), Amgen (-1.75 Prozent auf 424.94 USD), 3M (-1.66 Prozent auf 162.01 USD), Merck (-1.59 Prozent auf 143.63 USD) und Home Depot (-1.41 Prozent auf 275.55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26’880’926 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.88 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch