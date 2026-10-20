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Aufschwung 20.10.2026 17:52:37

Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an

Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an

Der Halbleiterindustriezulieferer Comet hat im dritten Quartal 2026 bei Aufträgen und Umsatz deutlich zugelegt.

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Grund dafür ist das ungebremste Wachstum in der Halbleiterindustrie. Die Ziele für das laufende Jahr werden nun erhöht.

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 170 Prozent auf 275,6 Millionen Franken. Haupttreiber war der anhaltende Aufschwung in der Halbleiterindustrie, getragen von der Expansion von Rechenzentren und KI-Infrastruktur, wie Comet am Dienstag mitteilte.

Die Investitionsbereitschaft der Kunden habe über alle wesentlichen Halbleitersegmente hinweg zugenommen. Insbesondere habe die Division Plasma Control Technologies (PCT) von einer hohen Nachfrage profitiert.

Der Umsatz stieg von Juli bis September um 52 Prozent auf 155,6 Millionen Franken. Damit hat Comet die Erwartungen der von AWP befragten Analysten bei allen Werten übertroffen.

Zum Ende der Berichtsperiode lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei 1,77, was zeigt, dass deutlich mehr neue Aufträge hereinkamen als umgesetzt wurden. "Diese positive Entwicklung hat die Visibilität weiter verbessert, da ein signifikanter Anteil der Aufträge bereits Lieferungen bis weit ins Jahr 2027 vorsehen", schreibt das Unternehmen.

Ziele für 2026 erhöht

Die Ziele für das laufende Jahr werden nun erhöht. Demnach erwartet Comet für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von 570 bis 590 Millionen Franken sowie eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 19,0 Prozent (bisher: 540-570 Mio, 14,0-17,0%). Die EBITDA-Marge beinhaltet Einmalkosten von bis zu 3 Prozentpunkten im Zusammenhang mit dem Hochfahren der Anlage in Penang sowie laufenden Effizienzverbesserungsmassnahmen.

"Der kräftige Aufschwung in der Halbleiterindustrie ist bei Comet angekommen. Gepaart mit unseren führenden Marktpositionen, Marktanteilsgewinnen durch neue Produkte und einer verbesserten Effizienz sind wir hervorragend für einen starken Start ins Jahr 2027 positioniert", wird CEO Stephan Haferl in der Mitteilung zitiert.

Comet-Aktien legen nach Auftragsboom gegen den Trend zu

Die Titel von Comet sind am Dienstag im frühen Handel gegen den Trend gesucht. Der Halbleiterindustriezulieferer hat mit seinem Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal positiv überrascht. Zudem wurde die Jahresprognose erhöht und eingegrenzt.

Die Papiere von Comet gewannen im SIX-Handel letztlich 4,69 Prozent auf 343,60 Franken. Damit haben die Titel aber bereits einen guten Teil der Anfangsgewinne wieder abgegeben (Tageshoch 348 Fr.).

Die Comet-Titel sind bis zum Vorabend seit Anfang Jahr um beinahe 46 Prozent gestiegen und haben den Gesamtmarkt (+11%) damit klar abgehängt. Allerdings haben die Branchennachbarn VAT (YTD +60%) und Inficon (YTD +79%) in diesem Zeitraum noch stärker zugelegt.

Getrieben wurden die Halbleiterzulieferer von der KI-Euphorie. Zuletzt bremsten allerdings Finanzierungssorgen im Techsektor. Am Berichtstag notieren VAT (-3,8%) und Inficon (-3,4%) sowie AMS Osram (-6,1%) aufgrund der schlechten Branchenstimmung klar im Minus.

"Sehr starke" Ergebnisse

Die Analysten loben beim Quartalsupdate von Comet insbesondere den deutlich über den Erwartungen liegenden Auftragseingang und die angehobenen Jahresziele. Berenberg bezeichnet die Ergebnisse als "sehr stark" und erwartet, dass die Gewinnschätzungen für 2026 um 10 bis 15 Prozent steigen. Zudem sei ein wesentlicher Teil des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen bis weit ins Jahr 2027 vorgesehen.

Die ZKB sieht in der angehobenen EBITDA-Guidance einen Beleg für das Margenpotenzial. Mit der optimierten Kostenstruktur und der neuen Fabrik in Malaysia könne das Unternehmen bei steigenden Umsätzen die Profitabilität deutlich verbessern.

Zudem sei die Aktie im Vergleich zu Inficon und VAT unterbewertet und weise Aufholpotenzial auf. Auch Vontobel spricht von einem wieder "attraktiven Einstiegszeitpunkt" und stuft die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch.

awp-robot/ls

Wünnewil/Flamatt (awp)

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