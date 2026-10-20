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Geändert am: 20.10.2026 07:45:58

Asiens Börsen im Minus

Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart mit leichten Verlusten.

Der SMI gab zum Auftakt nach und blieb im Verlauf schwach, die Abschläge wurden jedoch kleiner. Er verabschiedete sich letztlich 0,16 Prozent im Minus bei 14'368,78 Zählern aus dem Handel.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich zum Wochenstart weitgehend stabil. So verlor der SPI letztlich 0,09 Prozent auf 20'271,23 Punkte, während sich der SLI 0,02 Prozent auf 2'306,32 Indexpunkte verbilligte.

Der Schweizer Aktienmarkt legte am Montag nach sechs positiven Handelstagen in Folge den Rückwärtsgang ein. Händler sprachen von einer Konsolidierung vor den diversen wichtigen Quartalszahlen im weiteren Wochenverlauf.

Zins- und KI-Gewitter seien an den Aktienmärkten noch nicht vollständig abgeklungen, fasste ein Händler das Geschehen zusammen. "Auch wenn der grosse Schiffbruch bislang ausgeblieben ist, kann von einem goldenen Herbst nach wie vor nicht die Rede sein." Solange Zinsängste und überzogene Erwartungen an die künstliche Intelligenz durch die Märkte fegten, bleibe der Herbst eher stürmisch als golden.

Belastet wird das Bild zudem von den geopolitischen Schlagzeilen. So hat die Ukraine zuletzt wieder vermehrt russische Ölanlagen angegriffen, und auch im Persischen Golf haben die Angriffe auf Tanker Berichten zufolge wieder zugenommen. Die Folge: Rohölpreise bewegen sich nahe ihren jüngsten Höchstständen. Gleichzeitig sorgen die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China für etwas Unterstützung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag tiefer.

Der DAX verlor zum Start bereits leicht und hielt sich auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone auf, wobei die Abgaben immer grösser wurden. Letztlich ging es 1,18 Prozent auf 25'319,77 Punkten nach unten.

Am deutschen Aktienmarkt bestimmten zum Start in die neue Woche doch wieder KI- und Inflationssorgen das Geschehen etwas stärker. Der DAX weitete seine Verluste im Handelsverlauf aus.

"An der Wall Street macht sich zunehmend Ernüchterung breit, denn die Anleger stellen immer häufiger die Frage, ob sich die gigantischen Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz am Ende überhaupt rechnen", erklärte Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarket die aktuell angeschlagene Stimmung. Hinzu komme der weiterhin hohe Ölpreis.

Da der DAX aber weit weniger von KI-Aktien beeinflusst wird als US-Indizes, hatte er sich schon jüngst teils besser geschlagen als diese. "Sollte nun auch noch die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine konkreter werden, könnte der deutsche Aktienmarkt zusätzlichen Rückenwind bekommen", so Molnar. Für Fantasie sorgte hier ein Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge Russlands Präsident Wladimir Putin einen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen haben soll, um über ein Ende seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu verhandeln.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart uneinheitlich zu.

Der Dow Jones schloss nach einem schwachen Start und zwischenzeitlichen Erholungstendenzen mit einem leichten Minus von 0,07 Prozent bei 51'966,60 Punkten.
Der NASDAQ Composite konnte unterdessen mit Gewinnen in den Feierabend gehen - zum Handelsende stand ein Plus von 1,11 Prozent auf 26'430,89 Zähler.

Für US-Technologieaktien war nach der jüngsten Talfahrt am Montag eine Stabilisierung zu sehen. "Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Nasdaq-Taxe. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", warnte er. "Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen." Diese Zweifel hatten den NASDAQ 100 vergangene Woche um insgesamt 5,5 Prozent absacken lassen. Im weiteren Wochenverlauf veröffentlichen aus der Tech-Branche der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX, der Elektroautobauer Tesla sowie der Social-Media-Riese Meta Geschäftszahlen, betonte der Experte. "Überzeugen die Unternehmen mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen. Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen."

ASIEN

An den Märkten in Asien setzen Käufer den Rotstift an.

In Japan gibt der Nikkei 225 zeitweise 1,37 Prozent auf 64'028,62 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen nach Verluste zu sehen, für den Shanghai Composite geht es um 0,08 Prozent auf 3'727,75 Zähler nach unten.

In Hongkong geht es nach der Feiertagspause ebenfalls abwärts: Der Hang Seng verliert zeitweise 0,95 Prozent auf 23'956,93 Punkte.

An den Börsen Asiens geht es am Dienstag wieder abwärts. Die teilweise Stabilisierung tags zuvor ist dahin. Vor allem der KI-und Halbleitersektor geriet im Oktober immens unter Vertrauensdruck. Neben den zuletzt wider stärker in den Vordergrund gerückten Bedenken über hohe Bewertungen von KI-Unternehmen sowie steigenden Finanzierungskosten belasten auch hohe Ölpreise die Börsen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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