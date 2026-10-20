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20.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag in Rot

UBS Aktie News: UBS am Vormittag in Rot

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,85 CHF abwärts.

UBS
38.82 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'384 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,85 CHF aus. Bei 38,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 84'849 UBS-Aktien gehandelt.

Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,93 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,28 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3459 21.12.2029 159690481
Long 12.3671 16.06.2028 157230678
Long 977.0001 18.12.2026 157230672
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4015 17.09.2027 160910942
Short 11.7711 17.12.2027 156564487
Short 488.5 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3736 11.62 155489251
Long 12.2125 6.02 156705507
Long 30.0615 1.00 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6237 11.97 160676941
Short 9.5317 7.44 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -58.41 125929532
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -40.06 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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