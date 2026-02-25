Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’018 0.2%  SPI 19’255 0.3%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’081 0.4%  Euro 0.9125 0.1%  EStoxx50 6’158 0.7%  Gold 5’176 0.6%  Bitcoin 50’667 2.2%  Dollar 0.7746 0.1%  Öl 71.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ON-Aktie unbewegt: LightSpray-Fabrik in Südkorea eröffnet
Höhere Rüstungsausgaben: Volle Auftragsbücher bei Leonardo - Aktie verliert
Ausblick: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

25.02.2026 11:46:45

Czech Producer Prices Fall Most Since August 2016

(RTTNews) - Czech Republic's industrial producer prices declined at the fastest pace in nearly nine-and-a-half years in January, figures from the Czech Statistical Office showed on Wednesday.

The industrial producer price index decreased 3.0 percent yearly in January, following a 2.1 percent drop in December. Economists had expected a 2.4 percent fall. Prices have been falling since February 2025.

Further, this was the steepest rate of decline since August 2016, when prices decreased 3.4 percent.

Among the main industrial groupings, prices for energy slumped 8.2 percent, which largely influenced the overall decline. Data showed that prices for intermediate goods fell 1.1 percent and those of non-durable consumer goods dropped by 0.9 percent. Meanwhile, prices for durable consumer goods grew 2.5 percent.

Excluding energy, industrial producer prices were 0.8 percent lower in January.

On a monthly basis, producer prices decreased 0.7 percent versus a 0.2 percent fall in December.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CZK 24.2190 -0.0100
-0.04

finanzen.net News

Datum Titel
11:40 Bitkom-Umfrage: Smartphones nerven auch
11:39 Simbabwe verhängt Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat
11:34 ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy'
11:31 Weiterhin keine Förderung für Öl- und Gasheizungen
11:30 AKTIE IM FOKUS: Nagarro brechen ein - Leerverkäufer am Zug
11:28 AKTIE IM FOKUS: Optimistischer Ausblick treibt Nordex auf Hoch seit Juni 2002
11:25 Tote nach ukrainischem Angriff auf Fabrik in Russland
11:20 Rüstung erstmals mit eigenem Bereich auf Hannover Messe
11:20 Höhere Rüstungsausgaben: Volle Auftragsbücher bei Leonardo
11:06 ROUNDUP: HSBC verdient mehr als gedacht - Aktie steigt auf Rekordhoch