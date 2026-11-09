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Öl & Co. unter der Lupe 09.11.2026 13:17:06

Rohstoffpreise am Montagmittag

Rohstoffpreise am Montagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

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Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 1,03 Prozent auf 4.109,23 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.067,28 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,33 Prozent auf 52,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 52,02 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.550,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.534,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,05 Prozent auf 1.028,50 US-Dollar, nach 1.028,00 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -3,35 Prozent auf 95,03 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -2,79 Prozent auf 88,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,83 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -0,73 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:01 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,10 Prozent auf 3.865,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3.908,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,34 Prozent auf 4,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,53 Prozent auf 317,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 319,20 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,56 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,67 Prozent stärker bei 3,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 113,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,39 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,15 Prozent.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,19 Prozent auf 133,80 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 134,05 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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