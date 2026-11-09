Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen?

Eine der zentralen Fragen dreht sich darum, ob Alcon dem zunehmenden Konkurrenzdruck bei Premiumlinsen standhalten konnte.

Alcon publiziert die Zahlen zum dritten Quartal 2026 nachbörslich am Dienstag, 10. November. Insgesamt fünf Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.

Q3 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz 2'725 2'589 (in %) Op. Marge 14,1 12,8 Op. Marge (core) 21,2 20,2 (in USD) EPS 0,55 0,48 EPS (core) 0,87 0,79

Wie entwickelt sich das Geschäft?

Analysten rechnen mit einem soliden Umsatzwachstum im dritten Jahresviertel. Das Tempo dürfte sich allerdings gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen etwas verlangsamt haben. Dies sei teilweise auf eine anspruchsvollere Vergleichsbasis zurückzuführen. So hatte die Einführung des neuen Operationssystems Unity VCS im Vorjahresquartal das Geschäft mit Geräten kräftig angeschoben.

Worauf achten Investoren?

Besonders genau dürften Investoren auf das Geschäft mit implantierbaren Linsen schauen. Hier macht Alcon bei den Premiumlinsen die wachsende Konkurrenz durch Johnson & Johnson und Bausch + Lomb zu schaffen. Zwar entwickelt sich der Markt weiterhin positiv und der Anteil höherwertiger Linsen nimmt zu. Entscheidend wird aber sein, ob Alcon mit mögliche Marktanteilsverluste auffangen kann.

Weniger Sorgen bereitet den Analysten das Geschäft mit Kontaktlinsen. Hier dürfte Alcon dank neuer Produkteinführungen weiterhin mindestens im Rahmen des Marktes wachsen. Auch das Geschäft mit Augenheilmitteln entwickele sich erfreulich.

Hält Alcon an den Jahreszielen fest?

Für 2026 stellte Alcon zuletzt ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent in konstanten Währungen sowie eine Ausweitung der bereinigten operativen Marge um 90 bis 190 Basispunkte in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll währungsbereinigt um 12 bis 15 Prozent steigen. Die Prognose basiert auf einem Marktwachstum von 3 bis 4 Prozent und berücksichtigt eine Nettobelastung durch Zölle von 40 bis 90 Millionen Dollar.

Da die Erwartungen der Analysten bei der operativen Marge im dritten Quartal auseinandergehen, dürfte die Bestätigung dieser Ziele ein wichtiger Punkt für die Anleger sein.

Wie entwickelt sich die Aktie?

Die Alcon-Titel haben sich im bisherigen Jahresverlauf kaum verändert, und schneiden damit deutlich schlechter ab als der SMI, der rund 13 Prozent zugelegt hat. Letztes Jahr gehörten die Titel mit einem Minus von rund 18 Prozent zu den grössten Verlierern unter den Blue Chips.

Website: www.alcon.com

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Genf (awp)