Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
Jahresendrally oder Januar-Effekt: Was die Statistik über den Einstieg am Aktienmarkt verrät
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Berkshire Hathaway macht mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
Suche...
Plus500 Depot
Verkaufsempfehlungen KW 45 09.11.2026 03:49:57

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Robustes Depot-Design: Allwetter, Goldener Schmetterling und Permanent-Portfolio im Direktvergleich
    Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
    Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

    Bildquelle: Andy Dean Photography / Shutterstock.com,Maxx-Studio / Shutterstock.com,SergeyP / Shutterstock.com
    In eigener Sache

    Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

    Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

    Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

    ✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
    ✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
    ✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
    ❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

    Inside Trading & Investment

    07.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
    07.11.26 Logo WHS Rheinmetall: Rekordgewinn – warum stürzt die Aktie 16 % ab?
    06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
    06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
    06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
    05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
    05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
    27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
    05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
    Short 15’649.11 13.99 STBNIU
    Short 16’274.72 8.80 SXB66U
    SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
    Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
    Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
    Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
    07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

    Meistgelesene Nachrichten

    Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
    Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
    Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
    MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
    Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst
    Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    ABB-Aktie: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
    Apple Reportedly Cuts Employee Budgets For AI Tools

    Top-Rankings

    KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.