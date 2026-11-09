Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sven Kürten senkte am Montag angesichts des Ausgangs der US-Zwischenwahlen den Risikoabschlag wegen des Positionspapiers der US-Regierung zu Nierenerkrankungen von 15 auf 10 Prozent. Deshalb steige der faire Wert. Das dritte Quartal sei etwas besser als erwartet gewesen. Seine Schätzungen fu?r 2027 seien aber spu?rbar gesunken, so Kürten. Hauptkaufargumente blieben das operative Verbesserungspotenzial und die weiterhin gu?nstige Bewertung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:57 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.0 Prozent auf 41.38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 267’966 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 5.6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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