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09.11.2026 14:13:44
Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach DZ BANK-Analyse
DZ BANK hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sven Kürten senkte am Montag angesichts des Ausgangs der US-Zwischenwahlen den Risikoabschlag wegen des Positionspapiers der US-Regierung zu Nierenerkrankungen von 15 auf 10 Prozent. Deshalb steige der faire Wert. Das dritte Quartal sei etwas besser als erwartet gewesen. Seine Schätzungen fu?r 2027 seien aber spu?rbar gesunken, so Kürten. Hauptkaufargumente blieben das operative Verbesserungspotenzial und die weiterhin gu?nstige Bewertung.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:57 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.0 Prozent auf 41.38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 267’966 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 5.6 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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