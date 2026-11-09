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09.11.2026 10:09:00
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Rheinmetall baut seine Position im europäischen Markt für Luftverteidigung weiter aus. Ein neuer Auftrag aus Belgien bringt dem Rüstungskonzern ein Geschäft im dreistelligen Millionenbereich.
Der Skyranger 30 biete hochwirksame Abwehrmassnahmen angesichts der rasanten technologischen Entwicklung von Bedrohungen aus der Luft – insbesondere durch unbemannte Flugsysteme (Drohnen) – auf dem modernen Gefechtsfeld. Das System werde vollständig in die übergeordnete Führungs- und Leitarchitektur (C2) des belgischen "Blue Dome"-Programms integriert.
Auslieferung beginnt Ende 2028
Die Auslieferung der Systeme soll Ende 2028 beginnen. Zudem habe das Unternehmen seine Bereitschaft signalisiert, die Zusammenarbeit mit der belgischen Industrie auf weitere innovative Bereiche auszuweiten. Dazu zählen unter anderem stationäre und verlegbare Lösungen zur Drohnenabwehr. Belgische Technologieunternehmen sollen eng in die Wertschöpfungskette integriert werden.
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,35 Prozent auf 823,70 Euro.
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