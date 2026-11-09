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Geändert am: 09.11.2026 07:16:17

Asiens Börsen in Grün -- SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende

Die Börsen in Asien legen am Montag zu. Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. g.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag in Rot.

So eröffnete der SMI deutlich leichter und blieb auch im Anschluss tief in der Verlustzone. Er verabschiedete sich 1,14 Prozent niedriger bei 14'795,45 Punkten ins Wochenende.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI wiesen rote Vorzeichen aus. Der SPI schloss 1,2 Prozent niedriger bei 20'831,76 Stellen, während der SLI 1,36 Prozent auf 2'379,22 Indexpunkte nachgab.

Im Sog der negativen US-Vorgaben sind am Freitag auch die schweizerischen Aktien unter Druck geraten. Am Donnerstag waren die US-Börsen im Nachgang der Kongresswahl heftig abverkauft worden. Vor allem Aktien mit KI-Bezug flogen aus den Portfolios, denn Anleger fürchteten, dass es mit den massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) unter einem von den Demokraten dominierten US-Kongress ein Ende haben könnte. Zum Start in den Freitagshandel machten die US-Aktien einen Teil ihrer drastischen Verluste wett, worauf sich auch in der Schweiz die Kurse von ihren Tagestiefs lösten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag tief in der Verlustzone.

Der DAX hatte die Sitzung bereits leichter begonnen und bewegte sich auch im weiteren Verlauf deutlich auf rotem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich 1,92 Prozent niedriger bei 25'820,36 Punkten ins Wochenende.

Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor drückte am Freitag den zuletzt noch rekordhohen DAX wieder unter die 26'000-Punkte-Marke. Tags zuvor hatte er mit 26'692 Punkten ein Rekordhoch erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte und ihn letztlich ins Minus drückte.

Nach dem klaren Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen war die Ungewissheit, die bis zum Wahlergebnis den Markt noch etwas gelähmt hatte, zunächst verflogen und der Ölpreis mit der Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Irankriegs zeitweise deutlich zurückgegangen. Sorgen vor einer stärkeren Regulierung des KI-Bereichs angesichts der politisch wieder erstarkten Demokraten wurden erst einmal verdrängt, kehrten dann aber umso stärker aufs Parkett zurück. "Die Vorsicht nimmt zu, zumal der DAX mit einem Rekordstand gerade erst ein optimales Umfeld einpreiste, das nun nicht mehr vorherrscht", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

In New York hatte der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 am Donnerstag den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020 verzeichnet. Letztlich verlor er 6,4 Prozent. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Auch für den marktbreiten S&P 500 und den US-Leitindex Dow Jones Industrial war es ein schwarzer Tag. Die Verluste machten am Freitag an den asiatischen Handelsplätzen nicht halt und waren im japanischen Nikkei 225 und im südkoreanischen KOSPI besonders ausgeprägt.

"Anleger befinden sich derzeit in einem Wechselbad der Gefühle und sitzen zwischen zwei Stühlen", erläuterte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. Am Markt dominiere statt der Freude über politische Klarheit bei den US-Zwischenwahlen nun die Furcht, dass Washington in Zukunft den KI-Motor abwürgen könnte. Es sorge für Unbehagen, dass die Leitplanken des KI-Sektors neu justiert und die regulatorischen Daumenschrauben stärker angezogen werden könnten als bislang gedacht, so Emden.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich am Freitag uneins.

Nach dem gestrigen kräftigen Einbruch startete der Dow Jones vor dem Wochenende mit einem Minus von 0,86 Prozent bei 51'078,85 Punkten. Er bewegt sich anschliessend jedoch nahe der Nulllinie.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite kann steigen, nachdem er bereits zum Start um 1,18 Prozent auf 24'602,48 Zähler geklettert war.

Der offizielle Arbeitsmarktbericht hat von einem unerwartet starken Stellenaufbau im Oktober gezeugt. Die gute Beschäftigungslage dürfte der US-Notenbank indessen weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember liefern.

Die Technologie-Börse konnte am Freitag einen kleinen Teil ihrer heftigen Kursverluste vom Vortag wettmachen. Experten wollten diesen Kursrutsch nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass der KI-Investitionszyklus weiterhin intakt ist, das Gewinnwachstum der Unternehmen stabil bleibt und ein positives globales Konjunkturumfeld die Aktienmärkte stützen dürfte", sagte Mark Haefele, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. Auch wenn es nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen in den USA zu einer Phase der Marktverunsicherung kommen könnte, glaube er nicht, dass die Fundamentaldaten einen anhaltenden Abschwung an den Börsen rechtfertigen. Seit dem Erdrutschsieg der US-Demokraten bei den Kongresswahlen am Dienstag sind die Finanzmärkte nervös. Denn die Demokraten stehen den Chancen von KI skeptischer gegenüber als die Republikaner, die sich traditionell für den Abbau staatlicher Vorgaben starkmachen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können sich am Montag etwas erholen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:52 Uhr) einen Gewinn von 2,33 Prozent bei 58'772,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 3'663,31 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zieht unterdessen um 0,10 Prozent auf 24'506,24 Einheiten an.

Nach dem Ausverkauf der technologielastigen Aktienmärkte in Südkorea, Japan und Taiwan am vergangenen Freitag setzt sich dort die Erholung fort, die bereits zum Wochenschluss im späten Verlauf eingesetzt hatte - wenn gleich die Börsen noch immer heftig unter die Räder gekommen waren. Gestützt wird die Erholung von der Wall Street, die zum Wochenschluss ebenfalls zugelegt hatte. Händler sprechen mit Blick auf die Freitags-Verluste im Technologiebereich von einer übertriebenen Marktreaktion, die nun zum Teil korrigiert werde. Andere charakterisieren die Aufschläge zum Wochenstart lediglich als rein technische Gegenbewegung.

Denn Schlagzeilen über NVIDIA verstärken eher den Argwohn gegenüber dem KI-Boom. CEO Jensen Huang steht im Fokus einer Untersuchung durch den Board, die nach Einschätzung von Analysten von Yorkville Ives mindestens mehrere parlamentarische Untersuchungen nach sich ziehen dürfte. Die entscheidende Frage für Anleger sei, ob Huang CEO bleiben werde. Es bestehe eindeutig das Risiko, dass er je nach Ausgang der Untersuchung des Boards abgesetzt werden könnte.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 16’274.72 8.80 SXB66U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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09.11.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
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09.11.26 Handelsbilanz
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