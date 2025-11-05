Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

05.11.2025 18:49:41

Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR

Vonovia
23.50 CHF 0.64%
DOW JONES--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat am Mittwoch drei Serien von Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 Prozent waren laut DAX-Konzern 3,4-fach überzeichnet. Die Emissionserlöse sollen vornehmlich für ein Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027 verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.

Vonovia behält sich den weiteren Angaben zufolge das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 12:50 ET (17:50 GMT)

