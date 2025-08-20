|
20.08.2025 18:39:36
Anleihe: OC Oerlikon nimmt mit Doppeltranche 350 Mio Fr. auf
(Mit Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - OC Oerlikon emittiert unter Federführung Safra Sarasin, Commerzbank, BS und ZKB eine Doppel-Anleihe zu folgenden Konditionen auf:
1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,375% Emissionspreis: 100,088% Laufzeit: 2 Jahre, bis 03.09.2027 Liberierung: 03.09.2025 Yield to Mat.: 1,33% Spread (MS): +145 BP Spread (Govt.): +149 BP ISIN: CH1474857104 Rating: BBB-/Baa- (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 01.09.2025 2. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,00% Emissionspreis: 100,153% Laufzeit: 5 Jahre, bis 03.09.2030 Liberierung: 03.09.2025 Yield to Mat.: 1,968% Spread (MS): +185 BP Spread (Govt.): +193 BP ISIN: CH1474857112 Rating: BBB-/Baa- (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 01.09.2025
Der Erlös dieser Anleihen wird laut Angaben des Unternehmens für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der Rückzahlung von ausstehenden Finanzverbindlichkeiten.
uh/cg
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Blick: SMI schliesst fester -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Markt legte am Mittwoch zu, wogegen sich der deutsche Leitindex niedriger präsentierte. Der Dow zeigt sich kaum bewegt. An den Märkten in Asien wurden zur Wochenmitte Verluste beobachtet.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}