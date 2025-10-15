Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’483 0.4%  SPI 17’209 0.4%  Dow 46’621 0.8%  DAX 24’266 0.1%  Euro 0.9286 -0.2%  EStoxx50 5’611 1.1%  Gold 4’207 1.6%  Bitcoin 89’588 -1.3%  Dollar 0.7987 -0.3%  Öl 62.5 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Anleger freuen
NEL-Aktie im Aufschwung: Ist die Kursflaute jetzt endgültig vorbei?
ASML-Aktie fest: Starker KI-Boom sorgt für Rekordaufträge
Europäische Konsumentenkreditgeschäfte von Santander werden zusammengelegt - Aktie grün
LVMH-Aktie stark gesucht: LVMH-Umsatz legt im dritten Quartal um 1 Prozent zu
Suche...
200.- Saxo-Deal

Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Qualitätsausschüttung 15.10.2025 16:36:18

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Anleger freuen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Anleger freuen

Procter Gamble-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Procter Gamble-Dividendenausschüttung aus.

Procter & Gamble
119.94 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble am 14.10.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4.08 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6.53 Prozent. Procter Gamble zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 9.87 Mrd. USD. Damit wurde die Procter Gamble-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 6.01 Prozent erhöht.

Procter Gamble-Ausschüttungsrendite

Der Procter Gamble-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 149.16 USD. Für das Jahr 2025 weist das Procter Gamble-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2.56 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 2.32 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Procter Gamble via New York um 14.06 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -12.59 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Procter Gamble- Dividendenprognose

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4.29 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.88 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Procter Gamble

Procter Gamble ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 344.754 Mrd. USD. Das Procter Gamble-KGV beläuft sich aktuell auf 24.48. 2025 setzte Procter Gamble 84.284 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 6.51 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten