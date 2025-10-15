Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble am 14.10.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4.08 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6.53 Prozent. Procter Gamble zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 9.87 Mrd. USD. Damit wurde die Procter Gamble-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 6.01 Prozent erhöht.

Procter Gamble-Ausschüttungsrendite

Der Procter Gamble-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 149.16 USD. Für das Jahr 2025 weist das Procter Gamble-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2.56 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 2.32 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Procter Gamble via New York um 14.06 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -12.59 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Procter Gamble- Dividendenprognose

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4.29 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.88 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Procter Gamble

Procter Gamble ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 344.754 Mrd. USD. Das Procter Gamble-KGV beläuft sich aktuell auf 24.48. 2025 setzte Procter Gamble 84.284 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 6.51 USD.

Redaktion finanzen.ch