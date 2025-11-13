Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’757 -0.3%  SPI 17’567 -0.3%  Dow 47’859 -0.8%  DAX 24’070 -1.3%  Euro 0.9223 -0.3%  EStoxx50 5’747 -0.7%  Gold 4’205 0.2%  Bitcoin 79’920 -1.4%  Dollar 0.7923 -0.7%  Öl 63.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
Amazon-Aktie im Blick: Illegales Streaming soll härter bekämpft werden
BioNTech-Aktie in Rot: Pfizer verkauft wohl gesamte Beteiligung
Suche...

Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanzvorlage 13.11.2025 17:09:47

Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen

Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen

Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen für das vergangene Quartal aus.

Ballard Power
2.52 CHF -11.38%
Kaufen Verkaufen
Ballard Power hat im dritten Quartal 2025 einen Verlust erlitten. Das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche bezifferte das EPS mit -0,09 US-Dollar nach einem Verlust von 0,68 US-Dollar (0,93 CAD) im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis fiel damit besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,155 CAD (-0,11 US-Dollar) belaufen.

Der Umsatz lag mit 32,5 Millionen US-Dollar unterdessen über den Erwartungen (34,6 Millionen CAD bzw. 24,70 Millionen US-Dollar), im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch 20,1 Millionen CAD (14,35 Millionen US-Dollar) umgesetzt.

Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 6,71 Prozent tiefer bei 3,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz
Disney-Aktie fällt deutlich: Gewinnanstieg bleibt hinter den Erwartungen zurück
Prognose aktualisiert: Deutsche Telekom plant höhere Dividende - Aktie trotzdem in Rot

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?