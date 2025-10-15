|Über Erwartungen
|
15.10.2025 14:52:41
Marktstimmung aufgehellt: New Yorker Konjunkturindex steigt im Oktober
Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Grossraum New York ist im Oktober gestiegen.
Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.
Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg im Oktober auf plus 3,7 (Vormonat: minus 19,6). Der Subindex für die Beschäftigung stieg auf plus 6,2 (minus 1,2). Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 27,2 (plus 21,6) ausgewiesen.
Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.
Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html
DJG/DJN/brb/mgo
DOW JONES
Weitere Links:
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt weiter Fahrt auf: SMI und DAX wenig bewegt -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte ohne grosse Ausschläge. Die US-Börsen werden am Mittwoch stärker erwartet. An den Börsen in Asien waren am Mittwoch grüne Vorzeichen zu sehen.