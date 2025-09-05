Taylor Swift: Mit Musik zur Milliardärin

• Taylor Swift nach Eras-Tour Milliardärinin• Hälfte ihrer Einnahmen stammt aus Musikkatalog• Immobilien ebenfalls Teil ihrer Einnahmen

Eras-Tour lässt Swift in Milliardärs-Riege aufsteigen

Wie das US-Magazin Forbes schreibt, gehört hat die 14-malige Grammy-Gewinnerin Taylor Swift seit Oktober 2023 zu der Riege der Milliardäre. So rangiert sie auf Platz 2'110 des Forbes-Milliardärs-Rankings von 2025 sowie auf Rang 21 der Forbes-Rangliste der reichsten Selfmade-Milliardärinnen in 2025. Die Plattform schätzt das Vermögen des Popstars auf 1,6 Milliarden US-Dollar (Stand ist der 2. September 2025).

Wie Forbes schreibt, ist Swift der erste Musikstar, der den Milliardärstatus hauptsächlich dank der eigenen Lieder und Auftritte erreicht. Grossen Anteil daran hatte die "Eras-Tour" dar, die im März 2023 begann und bis Anfang Dezember 2024 andauerte. Tatsächlich war der Erfolg so gross, dass selbst die US-amerikanische Zentralbank die Auswirkungen der Tour als nennenswerten Faktor in ihrer Wirtschaftsprognoseberücksichtigte, wie das Beige Book der Fed von Juli 2023 offenbarte.

Die Eras Tour war laut Forbes ausserdem die erste Konzerttournee, bei der ein Milliardenumsatz gemacht wurde. Damit wurde laut dem Branchenportal Pollstar auch der alte Rekord von Elton John gebrochen, der mit seiner fünfjährigen Tour Einnahmen von 939 Millionen US-Dollar erzielte. So hätte die Tour während der fast zweijährigen Laufzeit geschätzte 2,2 Milliarden US-Dollar eingespielt. 1,04 Milliarden Dollar wären dabei in Nordamerika eingespielt worden, während sich der Rest auf Konzerte auf der ganzen Welt verteilt.

"Wir sind Zeugen eines historischen Ereignisses. Was Taylor Swift und The Eras Tour in 21 Monaten auf fünf Kontinenten vor 10 Millionen Fans erreicht haben, ist aussergewöhnlich und beispiellos. Der geschätzte Bruttoumsatz der Tournee in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar ist der höchste aller Zeiten und fast doppelt so hoch wie der der zweitgrössten Tournee", so Andy Gensler, Chefredakteur von Pollstar & VenuesNow, in einer Erklärung, die AP vorliegt. "Es ist auch ein Beispiel dafür, wie diese Branche immer wieder neue Grenzen überschreitet und gleichzeitig Musik, Gemeinschaft und unvergessliche Erlebnisse zu Menschen auf der ganzen Welt bringt." Auch die Band Coldplay hat mit ihrer in 2022 begonnenen Welttournee "Music of the Spheres" den alten Elton John-Rekord bereits gebrochen.

Der Kampf um Swifts Musikkatalog

Laut Forbes stammt etwa die Hälft von Swifts Vermögen - circa 850 Millionen US-Dollar - aus den Toureinnahmen sowie aus Tantiemen. Der andere grosse Anteil ihres Vermögens - rund 600 Millionen US-Dollar - stammt aus Swifts Musikkatalog, an dem sie allein die Rechte besitzt. Dies erreichte der Musikstar, in dem sie die Rechte an ihren ersten sechs Alben von Shamrock Capital zurückkaufte. Wie FoxBusiness mit Verweis auf Billboard schreibt, hätte Swift für ihre Master-Aufnahmen 360 Millionen US-Dollar gezahlt.

Der Streit um den Besitz der Master-Bänder hatte in 2019 begonnen, nachdem Swift die Rechte an ihrem Musikkatalog ohne ihr Wissen und Einvernehmen verloren hatte, als Aufnahmeleiter Scooter Braun ihr ehemaliges Label Big Machine Label Group für geschätzte 300 Millionen US-Dollar erwarb. Shamrock Capital hatte die Master-Aufnahmen dann in 2020 von Braun gekauft.

Im Zuge des Streits hatte Swift ihre frühen Alben noch einmal neu aufgenommen. Bisher wurden vier der insgesamt sechs Alben noch einmal neu veröffentlicht, alle mit dem Zusatz "Taylors Version" sowie neuen Liedern. Mittlerweile gehört Swift "ihr Lebenswerk" wieder selbst, wie sie auf ihrer Webseite schreibt und damit auch alle Konzernfilme, unveröffentlichten Lieder, Musikvideos und Albumdesgins.

Rekord-Alben

Auch mit ihren Alben bricht sie Rekorde. Im Jahr 2022, nach der Veröffentlichung ihres Albums "Midnight", gelang es ihr sogar, alle Top Ten Plätze im Billboard Hot 100 Song List-Ranking der wichtigsten Single-Charts einzunehmen. Das Album "The Tortures Poets Department", welches in 2024 veröffentlicht wurde, schoss mit 2,61 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der ersten Woche auf den ersten Rang der Billboard 200-Liste.

Wie Investopedia mit Verweis auf das Wall Street Journal schreibt, besitzt Swift ausserdem Immobilien im Wert von 150 Millionen US-Dollar, darunter eine Villa auf Rhode Island im Wert von 17 Millionen US-Dollar, über die sie auf einem ihrer Alben schreibt. Zudem besitzt sie laut Forbes einen Privatjet im Wert von 23 Millionen US-Dollar.

Zudem ist Swift in ihrer Karriere bereits verschiedene Partnerschaften mit grossen Marken wie Coca-Cola, CoverGirl, Keds, AT&T, Target und Sony eingegangen, wie Investopedia aufzählt. Im August 2025 hat sie sich zudem mit NFL-Star Travis Kelce verlobt, der selbst laut Forbes ein Vermögen von rund 70 Millionen US-Dollar besitzt.

Redaktion finanzen.ch