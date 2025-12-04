Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
VW-Aktie gefragt: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen
BKW-Aktie mit leichtem Plus: Energiekonzern prüft Grossbatterieprojekte an drei Orten in der Schweiz
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt
Schweizer Börsenbetreiberin SIX legt Clearinghäuser zusammen
UBS-Aktie höher: CS-AT1-Investoren aus Japan reichen Klage gegen die Schweiz ein
Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

04.12.2025 16:25:00

Lafarge-Prozess: Überstürzte Evakuierung der syrischen Zementfabrik im Fokus - Holcim-Aktie mit Gewinnen

Lafarge-Prozess: Überstürzte Evakuierung der syrischen Zementfabrik im Fokus - Holcim-Aktie mit Gewinnen

Im Prozess um die französische Holcim-Tochter Lafarge wegen Terrorfinanzierung hat das Strafgericht am Mittwoch die Evakuierung der syrischen Zementfabrik des Konzerns im Jahr 2014 thematisiert.

Holcim
74.86 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen
Diese sei "in höchster Eile" und "ohne jede Vorbereitung" durchgeführt worden, bevor die Anlage in die Hände des IS fiel, so der Vorwurf.

Am 19. September 2014 startete die Dschihadisten-Gruppe einen Angriff auf das Werk von Lafarge Cement Syria (LCS), der lokalen Tochtergesellschaft des Konzerns, in Jalabiya im Norden Syriens. Die IS-Miliz, die drei Monate zuvor ihr "Kalifat" in Syrien und im Irak ausgerufen hatte, hatte das Werk bereits seit einigen Wochen umzingelt.

Trotzdem "hat man in Paris den Eindruck, dass alle von diesem Angriff überrascht waren", wunderte sich die Vorsitzende des Gerichts, Isabelle Prévost-Desprez, und betonte, dass kein aktualisierter Evakuierungsplan für die Sicherheit der Mitarbeiter des Werks erstellt worden sei. "Wir sind ein wenig verblüfft angesichts der offensichtlichen Schwere der Situation", so die Richterin.

Obwohl die Schliessung des Werks bereits am 27. August im Rahmen einer Sitzung der Geschäftsleitung beschlossen worden war, wurde die Entscheidung zur Evakuierung des Personals erst am Tag vor dem Angriff getroffen, erinnerte sich Frédéric Jolibois, der als ehemaliger Geschäftsführer der Filiale erst im Juli 2014 die Leitung von LCS übernommen hatte.

Ehemaliger Manager: "Haben zu spät reagiert"

"Im Nachhinein erscheint das ziemlich unglaublich", räumte der Angeklagte ein, der zusammen mit acht weiteren Personen und dem Konzern Lafarge, einer Lafarge-Tochter, vor Gericht steht. "Es ist klar, dass wir zu spät reagiert haben", sagte auch Christian Herrault, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor von Lafarge, am Dienstag.

In dem Fall wird Lafarge verdächtigt, 2013 und 2014 insgesamt etwa fünf Millionen Euro an die Miliz Islamischer Staat (IS) und andere Gruppen in Syrien gezahlt zu haben, um während des Bürgerkriegs ein Zementwerk im Norden des Landes weiter betreiben zu können. Andere multinationale Unternehmen hatten das Land bereits 2012 verlassen.

Der Prozess dauert bis zum 19. Dezember.

Für Holcim-Valoren geht es im Schweizer Handel zeitweise 1,00 Prozent auf 75,16 CHF nach oben.

Paris (awp/sda/afp)

Holcim-Aktie im Minus: Lafarge in Paris wegen Syrien-Geschäften vor Gericht

Analysen zu Holcim AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Holcim AG 75.08 0.89%

Holcim AG 75.08 0.89% Holcim AG

