Diese Bücher über Berkshire-CEO Warren Buffett sollten Anleger kennen

• Buffetts Werdegang zum erfolgreichsten Investor aller Zeiten• Wichtigste Anlagestrategien und Beispiele• Einblicke in sein Privatleben - Buffett als Mensch

Warren Buffett gilt als Börsenlegende und hat in der Vergangenheit mit seinem Investmentunternehmen Berkshire Hathaway schon oft ein glückliches Händchen bewiesen. Viele Anleger wollen es ihm gleichtun, daher gibt es zahlreiche Bücher, in denen Buffetts Strategien und Methoden beschrieben werden.

Buffett: Die Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten

Die Biografie von Roger Lowenstein wurde bereits 1995 veröffentlicht und beschreibt, wie aus dem Jungen aus Nebraska das Orakel von Omaha wurde. Das Buch dürfte für jeden spannend sein, der sich für Buffetts Geschichte interessiert. Doch auch seine Anlagestrategie kommt in diesem Werk nicht zu kurz.

The Warren Buffett Way

In dem Buch von Robert G. Hagstrom können Leser vor allem mehr über Buffetts Anlagestrategie erfahren. Das Werk zeigt Beispiele für Buffetts Investmentstrategie auf und bildet ab, welche Entscheidungen ihn zum erfolgreichsten Investor aller Zeiten machten. Das Buch widmet sich zudem dem Ansatz des Value Investing, welches Buffett prägte. Die dritte Auflage des Bestsellers (Warren Buffett: Sein Weg. Seine Methode. Seine Strategie) enthält zudem die neusten Akquisitionen des Börsengurus und den Themenkomplex Behavioral Finance, in dem es um psychologische Fallen beim langfristigen Anlegen geht.

The Warren Buffett CEO

In "The Warren Buffett CEO" von Robert P. Miles geht es nicht allein um Warren Buffett selbst, sondern vor allem um den Erfolg von Berkshire Hathaway. Das Management des Unternehmens wird dabei genauer unter die Lupe genommen. Darunter auch der potenzielle Buffett-Nachfolger Ajit Jain und weitere Mitglieder aus dem Management, die einen grossen Teil zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben.

Warren Buffett - Das Leben ist wie ein Schneeball

Das Besondere an der Biografie von Alice Schroeder ist, dass die Autorin einen persönlichen Zugang zu Buffett selbst hatte und somit einige Geheimnisse um den Starinvestor lüften konnte. Buffett beantwortete Fragen zu seiner Familie, zu Freunden und Geschäftspartnern, erzählte aus seiner Kindheit und gab Einblicke in seine Arbeit. Das Werk zeigt Buffett als Menschen, wie jeden anderen, mit seinen Stärken und Schwächen.

Tap Dancing to Work

Das Buch Tap Dancing to Work besteht im Grunde aus einer Sammlung der besten Fortune-Magazinartikel über Warren Buffett, zwischen 1966 und 2013. Die Artikel wurden bereits kurz nachdem Buffett das angeschlagene Textilunternehmen Berkshire Hathaway übernahm veröffentlicht. Einige der Artikel stammen dabei sogar aus Buffetts Feder. Die Leser erhalten damit einen Einblick in seine Strategie sowie seine Gedanken zur Unternehmensführung, Nächstenliebe und viele weitere Themen.

Die Essays von Warren Buffett

Das Buch von Lawrence A. Cunningham fasst die Briefe Warren Buffetts an seine Aktionäre zusammen. Somit ist dieses eines der wenigen Bücher, dessen Texte von Buffett selbst stammen und damit einen direkten Einblick in seine Philosophie, Gedanken und Entscheidungen gibt.

So liest Warren Buffett Unternehmenszahlen

Wie der Titel bereits verrät, geht es in diesem Buch um die wichtigste Lektüre für den Börsenguru selbst: Unternehmenszahlen. Und darum, was er aus diesen herauslesen kann, das ihn zum erfolgreichsten Investor aller Zeiten gemacht hat. Die Autorin und ehemalige Schwiegertochter Buffetts erklärt dem Leser, welche Unternehmenszahlen für Anleger besonders wichtig sind.

So macht es Warren Buffett

James Pardoe erklärt in dieser Veröffentlichung "24 einfache Anlagestrategien des weltweit erfolgreichsten Value Investors" und bietet Anlegern damit einen Einblick in die wichtigsten Regeln des Börsengurus. Das Buch eignet sich auch gut für Neulinge, die noch nicht so tief in der Materie stecken, da Fachbegriffe und Zahlen vermieden werden. Der Autor legt sein Augenmerk auf die Strategie und möchte beim Leser ein grundlegendes Verständnis für Buffetts Ansatz schaffen.

Dies ist nur eine Auswahl aus vielen Werken über den erfolgreichen Starinvestor, seine besonderen Fähigkeiten und seine Strategie. Auch wenn sie sich alle mit demselben Thema beschäftigen, ist jedes doch wieder etwas anders aufgebaut und auf seine eigene Art lesenswert.

Redaktion finanzen.ch