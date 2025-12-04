SHL-Aktie legt zu: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte abgeschlossen

In Rahmen des Bezugsangebots wurden 6,89 Millionen Bezugsrechte ausgeübt.

Dadurch wurden 20,67 Millionen neue Namenaktien von bestehenden Aktionären gezeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Nicht ausgeübte Bezugsrechte seien ohne Entschädigung verfallen.

Dies generiere Bruttoeinnahmen von rund 12,4 Millionen Franken, heisst es. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange sei für den 5. Dezember 2025 vorgesehen. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstützt laut den Angaben den Turnaround von SHL mit dem primären Ziel, die nachhaltige Rentabilität wiederherzustellen.

Für die SHL-Aktie geht es an der SIX zeitweise 25,94 Prozent auf 0,93 CHF nach oben.

Tel Aviv (awp)