Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’070 1.3%  Bitcoin 92’353 -0.1%  Dollar 0.8015 0.0%  Öl 63.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
PSI Sofftware-Aktie: Warburg Pincus will PSI Software für rund 700 Millionen Euro übernehmen
Suche...
Plus500 Depot
13.10.2025 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 6. - 10. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 13.Oktober.2025 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 6..-10. Oktober 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc145935475WisdomTree Management LimitedUSD8,42%
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc30069006UBS Asset Management (Europe) S.A.USD6,56%
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis30068714UBS Asset Management (Europe) S.A.CHF6,51%
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist-EUR45203345Amundi Asset ManagementEUR6,31%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis1272995UBS Asset Management (Europe) S.A.JPY6,20%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged21557276DWS Investment S.A. (ETF)USD6,20%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc26751722UBS Asset Management (Europe) S.A.USD6,14%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged33687007DWS Investment S.A. (ETF)CHF6,11%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc26751433UBS Asset Management (Europe) S.A.CHF6,08%
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Accumulating141060013abrdn Investments LimitedUSD5,85%

Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung
Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.