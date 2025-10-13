|
13.10.2025 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 6. - 10. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 13.Oktober.2025 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 6..-10. Oktober 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc
|145935475
|WisdomTree Management Limited
|USD
|8,42%
|UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
|30069006
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|USD
|6,56%
|UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis
|30068714
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|CHF
|6,51%
|Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist-EUR
|45203345
|Amundi Asset Management
|EUR
|6,31%
|UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
|1272995
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|JPY
|6,20%
|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged
|21557276
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|6,20%
|UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc
|26751722
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|USD
|6,14%
|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged
|33687007
|DWS Investment S.A. (ETF)
|CHF
|6,11%
|UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc
|26751433
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|CHF
|6,08%
|abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Accumulating
|141060013
|abrdn Investments Limited
|USD
|5,85%
Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV
Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.
Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.
Der heimische Aktienmarkt steigt etwas fester in die neue Handelswoche ein. Auch am deutschen Markt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in China dominieren zum Wochenstart die Bären.