Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’116 0.1%  Bitcoin 90’392 -2.5%  Dollar 0.8023 -0.2%  Öl 63.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Devisen mit wenig Veränderungen - Was Anleger heute umtreibt
Wisekey-Aktie: Cybersecurity-Anbieter mit starkem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
Tesla-Aktie steigt: Experte bezeichnet Tesla-Aktie als "Must-Own"
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

Wisekey Aktie 31402927 / CH0314029270

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zugelegt 14.10.2025 08:06:00

Wisekey-Aktie: Cybersecurity-Anbieter mit starkem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025

Wisekey-Aktie: Cybersecurity-Anbieter mit starkem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025

Wisekey ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres stark gewachsen.

Der Cybersecurity-Anbieter erzielte einen Umsatz von 10,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von satten 39 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Haupttreiber dieses Wachstums waren eine stärkere Nachfrage nach klassischen Halbleiterprodukten sowie die Konsolidierung des kürzlich übernommenen französischen Chipdesign-Spezialisten IC'ALPS, wie das Unternehmen am Dienstag verkündete. Dessen Umsätze fliessen seit August ein.

Allerdings werde das Gesamtgeschäft weiterhin durch den Wandel in der Halbleiterindustrie von Legacy-Produkten hin zu Post-Quanten-Halbleitern und -Software der nächsten Generation negativ beeinflusst, hiess es.

Das Unternehmen weist zudem liquide Mittel von 228 Millionen Dollar aus. Damit seien Investitionen in Post-Quantum-Technologien, Satellitenkommunikation und digitale Token-Ökosysteme möglich.<

Weitere positive Dynamik erwartet

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Wisekey einen Umsatz zwischen 18 und 21 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 51 bis 76 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Das Wachstum soll sich 2026 weiter beschleunigen: Das Unternehmen rechnet mit einer Umsatzsteigerung von 50 bis 100 Prozent, getragen unter anderem durch neue Post-Quantum-Chips und die volle Konsolidierung von IC'ALPS.

CEO Carlos Moreira sprach von einem "entscheidenden Wendepunkt" im dritten Quartal: "Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Dynamik auch im vierten Quartal fortsetzen wird, mit einem prognostizierten Umsatz zwischen 7,4 und 10,4 Millionen US-Dollar."

Genf (awp)

Weitere Links:

Wisekey-Tochter Sealsq erhält in Frankreich Genehmigung für Kauf von IC`ALPS SAS

Bildquelle: Wisekey

Nachrichten zu Wisekey

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?