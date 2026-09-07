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07.09.2026 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 31. August - 04. September 2026 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 07.September.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 31. August.-04. September 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc
|45209789
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|7,27%
|Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C
|3067317
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|7,04%
|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
|43398616
|BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
|USD
|7,03%
|Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc
|116358410
|Global X
|USD
|6,94%
|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
|46325021
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|6,40%
|REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing
|145359914
|HANetf Management Limited
|USD
|5,38%
|HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
|12789497
|HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
|USD
|5,23%
|Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
|45440830
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|5,14%
|Global X Stablecoin & Tokenisation UCITS ETF USD Acc
|152608906
|Global X Management Company LLC
|USD
|4,03%
|Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
|38785086
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|3,96%
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Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall
smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.
Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.
Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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