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07.09.2026 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 31. August - 04. September 2026 an der SIX Swiss Exchange

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Zürich, 07.September.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 31. August.-04. September 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc45209789Amundi Luxembourg S.A.EUR7,27%
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C3067317DWS Investment S.A. (ETF)USD7,04%
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)43398616BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETFUSD7,03%
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc116358410Global XUSD6,94%
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF46325021Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD6,40%
REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing145359914HANetf Management LimitedUSD5,38%
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF12789497HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.USD5,23%
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF45440830Invesco Investment Management LimitedUSD5,14%
Global X Stablecoin & Tokenisation UCITS ETF USD Acc152608906Global X Management Company LLCUSD4,03%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD38785086Amundi Luxembourg S.A.USD3,96%

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Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

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