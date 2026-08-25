Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.30 Prozent fester bei 53’577.40 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.406 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.291 Prozent tiefer bei 53’261.95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 53’417.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 53’386.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53’675.32 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones 51’947.25 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Dow Jones 50’579.70 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’282.47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.74 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 3.84 Prozent auf 156.45 USD), NVIDIA (+ 2.19 Prozent auf 213.05 USD), Goldman Sachs (+ 2.18 Prozent auf 1’058.88 USD), IBM (+ 1.36 Prozent auf 234.19 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.07 Prozent auf 350.45 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-3.12 Prozent auf 39.48 USD), McDonalds (-1.63 Prozent auf 268.10 USD), Salesforce (-1.61 Prozent auf 205.69 USD), Chevron (-1.58 Prozent auf 199.89 USD) und Walmart (-1.04 Prozent auf 105.38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27’185’364 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.87 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch