Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’900 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’387 1.0%  Bitcoin 51’749 -1.2%  Dollar 0.8102 0.3%  Öl 87.3 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Lufthansa-Aktie im Blick: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt
Suche...
ETF Sparplan

ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gewinnrückgang 10.08.2026 17:50:00

ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft

ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft

Der Backwarenkonzern ARYZTA hat im ersten Halbjahr 2026 weniger verkauft und einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen.

ARYZTA
46.41 CHF -12.62%
Kaufen Verkaufen
Hauptproblem ist das bedeutende Deutschland-Geschäft, für das nun "alle Optionen" geprüft werden. Gleichzeitig stellt ARYZTA seinen Aktionären nach zehnjähriger Pause für 2027 wieder eine Kapitalrückführung in Aussicht.

Der Umsatz sank im ersten Halbjahr angesichts der Kaufzurückhaltung von Konsumenten um 2,1 Prozent auf 1,064 Milliarden Euro. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Zu- und Verkäufe, betrug das Minus 2,7 Prozent. Dabei gingen die Verkaufsmengen um 2,1 Prozent zurück, während die Preise im Schnitt um 0,6 Prozent tiefer lagen. Damit schnitt ARYZTA klar schwächer ab als erwartet.

Besonders schwach entwickelte sich Deutschland. Der dortige Einbruch der Konsumentenstimmung machte das Wachstum in anderen wichtigen Märkten zunichte. Deutschland steht für mehr als einen Viertel des Konzernumsatzes. Laut ARYZTA belasteten dort die hohe Preissensibilität der Kunden, die fragile Konsumstimmung sowie zusätzliche Produktionskapazitäten im Backwarenmarkt.

ARYZTA unterzieht das Deutschland-Geschäft nun einer umfassenden Überprüfung. Der Konzern will dabei "alle Optionen" prüfen.

Trotz der Absatzschwäche konnte ARYZTA den Margenrückgang begrenzen. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA sank zwar um 7,0 Prozent auf 139,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging aber lediglich auf 13,2 von 13,9 Prozent zurück und lag damit ungefähr im Rahmen der Erwartungen.

Marge leidet unter Kosten aus Sparprogramm

Ohne einmalige Kosten von rund 5,4 Millionen Euro für das laufende Spar- und Effizienzprogramm "Project Excellence" wäre die Marge rund einen halben Prozentpunkt höher ausgefallen. Unter dem Strich sank der Reingewinn um 3,9 Prozent auf 47,2 Millionen Euro.

"Das erste Halbjahr war herausfordernd, doch wir haben die Massnahmen zur Kostenoptimierung beschleunigt, um die Profitabilität zu schützen", wird Verwaltungsratspräsident und Interims-CEO Urs Jordi in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit der guten Planbarkeit der wichtigsten Inputkosten stärke dies die Zuversicht, die Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

ARYZTA will wie angekündigt bis 2028 jährlich netto 20 bis 30 Millionen Euro einsparen. Bereits identifiziert wurden jährliche Einsparungen von 8 bis 10 Millionen in der Produktion sowie weitere rund 10 Millionen durch eine schlankere Organisation. Die volle Wirkung soll ab 2027 sichtbar werden.

Für das Gesamtjahr rechnet ARYZTA beim organischen Wachstum nun mit dem unteren Ende der bisherigen Zielspanne, die im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegt. EBITDA und Betriebsgewinn sollen gegenüber 2025 dennoch steigen.

Nach der Sanierung der Bilanz rückt zudem die Ausschüttung an die Aktionäre wieder in den Vordergrund. An der Generalversammlung 2027 sollen sie über eine Kapitalrückführung abstimmen können. Möglich sind demnach eine Dividende, Aktienrückkäufe oder eine Kombination aus beidem.

ARYZTA-Aktien brechen nach Halbjahreszahlen ein

Die ARYZTA-Aktien sind am Montag nach den Halbjahreszahlen mit Abgaben in den Handel gestartet. So hatte der Backwarenkonzern vor allem beim organischen Wachstum die Erwartungen klar verfehlt. Die Wachstumsflaute geht insbesondere auf das schwache Deutschland-Geschäft zurück.

Letztlich sackten ARYZTA-Aktien an der SIX 11,20 Prozent auf 46,80 Franken ab, dies bei hohen Volumen.

Die UBS beurteilt die Zahlen insgesamt als verhalten. Zudem sei die Umsatzprognose auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingeengt worden, womit ein Abwärtsrisiko für die Konsensschätzungen bestehe. Positiv wird dagegen die Aussicht auf eine Kapitalrückführung nach 10-jähriger Pause über Dividenden respektive Aktienrückkäufe ab 2027 gewertet.

Vontobel nennt die schwache Entwicklung in Deutschland als Hauptbelastung für ARYZTA. Dort gingen die Umsätze im ersten Halbjahr um rund 10 Prozent zurück, wodurch der Konzern organisch insgesamt 2,7 Prozent einbüsste. Der Umsatzrückgang sowie einmalige Restrukturierungskosten hätten auch die Marge belastet. Entscheidend sei nun, dass ARYZTA rasch wieder zu organischem Wachstum zurückfinde, so der Experte.

to/uh

Schlieren /Zürich (awp)

Weitere Links:

ARYZTA-Aktie fester: Unternehmen senkt Schulden und will Urs Jordi zum permanenten CEO machen

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ARYZTA AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ARYZTA AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

ARYZTA AG 46.80 -11.20% ARYZTA AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.