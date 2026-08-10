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Geändert am: 10.08.2026 21:08:58

US-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker

Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Montag eine Spur höher.

Der SMI eröffnete die Sitzung bereits höher, wechselte seine Richtung im weiteren Verlauf jedoch häufiger. Im Späthandel rückte das Barometer dann wieder auf grünes Terrain vor und beendete den Tag dort 0,61 Prozent fester bei 14'633,70 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten dem Leitindex und gingen ebenso 0,37 Prozent fester bei 20'585,70 Zählern bzw. 0,30 Prozent stärker bei 2'343,60 Einheiten aus dem Handel.

Gestützt vom schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der die Befürchtungen um eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank gedämpft hat, starteten die hiesigen Aktien überwiegend freundlich in die neue Handelswoche.

Die Stimmung wird in Marktkreisen weiterhin positiv umschrieben. Dank der relativen Entspannung im Nahen Osten in Kombination mit einer Kursstabilisierung bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sei die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten zurückgekehrt, hiess es etwa in einer Lagebeurteilung der Zürcher Kantonalbank. So seien die globalen Aktienmärkte auf neue Höchststände geklettert, der Goldpreis kräftig gestiegen und die Angebotsrisikoprämie aus dem Ölpreis abgeflossen. Die Investoren könnten sich nun wieder auf zyklische und Wachstumswerte konzentrieren.

Die Ölpreise sind zum Wochenstart angesichts der weiterhin unklaren Lage im Nahen Osten zwar wieder über die Marke von 84 Dollar gestiegen, liegen damit aber weiterhin klar unter den Höchstwerten bei über 100 Dollar von noch vor gut zwei Wochen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte am Montag eine Pause auf hohem Niveau ein.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas fester und wechselte in der Folge zwischen Gewinn- und Verlustzone. Zum Handelsende stand ein Plus von 0,02 Prozent auf 26'323,88 Punkte an der Kurstafel.

Zeitweise schloss der DAX zu seinem jüngsten Rekord auf, konnte diesen aber im Handelsverlauf nicht übertreffen. Die europäischen Börsen blieben ebenso nah am Rekord, so auch der Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50. "An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne", schrieben dazu die Experten von Index-Radar. Getragen sei dies von guten Unternehmenszahlen, gedämpften Sorgen vor Leitzinserhöhungen und der Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es zwar weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen.

JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt optimistisch für Aktien und rechnet mit mehr Höchstständen - trotz zahlreicher Bedenken der Anleger, die von der Geopolitik über Inflationsangst bis hin zu Konjunktursorgen reichten. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks ab, so Matejka.

In puncto Berichtssaison ging die neue Woche ruhiger los. Das DAX-Mitglied GEA bestätigte vorläufige Zahlen nebst dem Ausblick.

WALL STREET

An der Wall Street trauen sich Anleger am Montag nicht recht aus der Deckung.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung 0,07 Prozent höher bei 54'072,66 Punkten und rutscht anschliessend knapp unter die Nulllinie.
Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Startglocke 0,04 Prozent leichter bei 26'680,44 Zählern und bewegt sich auch weiterhin im Minus.

Zweifel an einem baldigen Ende des Nahostkonflikts lassen die Anleger vorsichtig agieren. Der Iran hat zwar mitgeteilt, dass er kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Wiederöffnung der Strasse von Hormus stehe, doch hat ein Vertreter des Irans mehrere Forderungen an die USA übermittelt, darunter den Abzug von Truppen und die Einstellung von Militärschlägen gegen mit dem Iran verbündete Milizen. Derweil hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zur Entwaffnung der Hamas zurückgewiesen.

Neben den geopolitischen Spannungen dürfte die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung von Verbraucherpreisen zur Zurückhaltung beigetragen. Nachdem die Inflation im Juni nachgelassen habe, wollten die Investoren einen weiteren Beweis dafür sehen, dass die Desinflation andauere, so Patrick Munnelly von Tickmill.

Am Montag ist die Agenda der Konjunkturdaten noch leer. Die Bilanzsaison ist in den USA schon fast vorüber. Am Wochenende hat Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, die von Beobachtern als gut, aber nicht überragend bezeichnet werden, auch wenn die Gesellschaft ihren Gewinn mehr als verdoppelt hat.

ASIEN

Die Rekordstände der Wall Street beflügelten am Montag die asiatischen Börsen.

Der japanische Nikkei 225 legte letztlich 2,08 Prozent auf 66'970,22 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite unterdessen 0,67 Prozent höher bei 3'966,59 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,05 Prozent auf 25'937,49 Einheiten.

Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Sorgen über kurzfristige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und stützte somit die Aktienmärkte. "Die Fed-Fund-Futures implizieren jetzt eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit für keine Zinsänderung im September, nach einer 54-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung vor dem Arbeitsmarktbericht", erläuterte Marktanalyst Matt Simpson von StoneX. Trotz der positiven Stimmung gibt es auch mahnende Stimmen im Handel, denn die Unsicherheiten über den Fortgang des Iran-Krieges und die Wiederöffnung der für den Ölhandel so eminent wichtigen Strasse von Hormus sind gross.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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