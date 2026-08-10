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Zwischenfall 10.08.2026 17:53:00

Lufthansa-Aktie im Minus: Erster Jet mit Starlink-Wifi geht an den Start - Swiss-Flug muss in Dublin notlanden

Lufthansa-Aktie im Minus: Erster Jet mit Starlink-Wifi geht an den Start - Swiss-Flug muss in Dublin notlanden

Die Lufthansa Gruppe rüstet ihre komplette Flotte mit dem Satelliten-Internet des US-Anbieters Starlink aus.

Als Erstes wird am kommenden Mittwoch (19. August) ein Mittelstrecken-Airbus A320neo der Kerngesellschaft Lufthansa mit dem neuen Wifi-Angebot abheben, wie das Unternehmen mitteilt. Passagiere können dann an Bord mit Hochgeschwindigkeit auf eigenen Geräten im Internet surfen, Inhalte streamen oder in ihrem Firmennetz arbeiten.

Die Online-Bandbreite werde in vielen Fällen die Internetverbindungen zu Hause oder im Büro übertreffen, wirbt die Lufthansa. Der MDax-Konzern gehört damit weltweit zu den ersten Airlines, die Starlink anbieten. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, das für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat. Zahlreiche Airlines haben bereits angekündigt, auf Starlink umsteigen zu wollen. In Europa gehört Air Baltic zu den Vorreitern.

Kostenfrei nach Anmeldung

Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto zur sogenannten "Travel-ID" anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Die notwendige Technik wird während geplanter Wartungstermine in den Flugzeugen installiert. "Bis 2029 werden alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe mit dieser Technologie ausgestattet sein", erklärt Vorstandsmitglied Dieter Vranckx.

Für alle Airlines der Gruppe lägen bereits Ausbaupläne vor, erklärte eine Sprecherin. Neben der A320-Flotte der Lufthansa sind zunächst Flugzeuge der Tochtergesellschaften Swiss, Austrian und Brussels Airlines an der Reihe.

Neue Etikette in der Kabine

Für das neue Angebot über das Portal "Lufthansa Group WiFi" wurden Benutzerregeln entworfen, denen Nutzerinnen und Nutzer zunächst zustimmen müssen. Unter anderem seien die Fluggäste angehalten, beim Abspielen von Audio- und Videoinhalten immer Kopfhörer zu tragen, auf Sprach- und Videoanrufe zu verzichten und keine Live-Streams von Bord zu senden.

Swiss-Flug muss wegen Rauchentwicklung in Dublin notlanden

Ein Swiss-Flug auf dem Weg nach Boston hat wegen Rauchentwicklung an Bord eine Notlandung hinlegen müssen. Der ausserplanmässige Zwischenstopp in Dublin wurde durch eine Powerbank verursacht.

Die Cockpit-Besatzung von Flug LX52, der am Sonntag um 18.11 Uhr in Zürich startete, leitete umgehend eine Landung ein und setzte ein Notsignal ab, um mit Priorität zu landen, wie die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Der "Blick" berichtete online zuerst.

Das Flugzeug mit 206 Passagieren an Bord landete sicher und ohne weitere Vorkommnisse um 03.07 Uhr am Montag in der irischen Hauptstadt. Für die Nacht wurden die Passagiere in Hotels untergebracht. Expertinnen und Experten würden das Flugzeug eingehend untersuchen, bevor es nach Zürich überführt wird, wie es weiter hiess.

Zweiter Zwischenfall innert Kürze

Bereits Ende Juli war es zu einem Zwischenfall bei einem Swiss-Flug in die USA gekommen. Eine in einem Sitz eingeklemmte Ladebox für Kopfhörer hatte damals eine Rauchentwicklung auf einem Flug von Zürich nach New York verursacht. Das Flugzeug musste wegen des Vorfalls ausserplanmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine landen. Auch damals gab es keine Verletzten.

Damals nutzte die Fluggesellschaft den Vorfall, um an die geltenden Vorschriften für elektronische Geräte mit Lithium-Batterien zu erinnern. Seit Anfang des laufenden Jahres ist der Gebrauch von Powerbanks an Bord nicht mehr gestattet. Weder dürfen Geräte mit einer Powerbank geladen werden, noch die Powerbank selbst.

Passagiere dürfen maximal zwei solcher externer Akkus mitführen. Diese müssen am Körper, in der Sitztasche oder im Handgepäck unter dem Vordersitz aufbewahrt werden. Ein Transport im aufgegebenen Gepäck oder im Gepäckfach über den Sitzen ist verboten. Dieselben Regeln gelten auch für E-Zigaretten.

Die Lufthansa-Aktie notierte am Montag im XETRA-Handel letztlich 0,50 Prozent tiefer bei 8,30 Euro.

FRANKFURT (awp international) / Zürich (awp/sda)

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