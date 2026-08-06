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Umsatz gestiegen 06.08.2026 17:53:00

Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal operativ weiter zugelegt. Zugleich will der Konzern deutlich mehr Geld für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Deutsche Telekom
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Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Zugleich will der Dax-Konzern wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses im laufenden Jahr deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant.

Telekom hebt Free-Cashflow-Prognose an

Konzern-Chef Tim Höttges erwartet für das Gesamtjahr nun einen freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) von rund 20 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Zuvor hatte die Prognose für diesen Wert bei mehr als 19,8 Milliarden Euro gelegen. Grund ist, dass die US-Tochter ihre Prognose zuvor ebenfalls leicht angehoben hatte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda AL) werden auf Basis konstanter Wechselkurse weiter rund 47,5 Milliarden Euro angepeilt.

Operatives Ergebnis steigt

Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz um etwas mehr als vier Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet.

Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Gewinnrückgang waren Integrationskosten für UScellular bei T-Mobile US.

Aktienrückkauf wird auf 5 Milliarden Euro aufgestockt

Das Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Telekom eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft.

Im XETRA-Handel schloss die Telekom-Aktie 6,31 Prozent höher bei 29,15 Euro.

BONN (awp international)

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Deutsche Telekom AG,Tobias Steinert / Shutterstock.com
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