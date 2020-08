Wegen Bitcoin-Mining: Verhaftungen nach millionenschwerem Stromdiebstahl in Bulgarien

In Bulgarien hat sich ein spektakulärer Fall ereignet, bei dem zwei Männer verhaftet wurden. Der Grund: die beiden Bulgaren sollen Stromleitungen angezapft und Strom im Wert von umgerechnet mehr als 1,5 Millionen US-Dollar gestohlen haben. Doch was steckt hinter diesem Verbrechen?

• Bulgaren klauten Strom für illegale Krypto-Mining-Farmen• Mit umgerechnet 1,5 Millionen US-Dollar grösster Stromdiebstahl bei bulgarischem Versorger• Stromdiebstahl durch Krypto-Miner ist bekanntes Problem

Der spektakuläre Stromdiebstahl im Millionenwert hat sich in der Kleinstadt Kyustendil rund 60 Kilometer südwestlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia ereignet. Wie "Novinite", eine Nachrichtenagentur aus Sofia berichtet, betrieben die zwei 31 und 38 Jahre alten Bulgaren zwei illegale Krypto-Mining-Farmen, die sie mit gestohlenem Strom im Wert von umgerechnet 1,5 Millionen US-Dollar versorgten. Doch die Behörden kamen ihnen auf die Schliche.

Mining-Farmen etwa anderthalb Jahre in Betrieb

Wie "Novinite" berichtet, waren die Mining-Farmen nach Angaben der Staatsanwaltschaft insgesamt rund anderthalb Jahre in Betrieb. Der Stromdiebstahl soll sich jedoch bei der einen Anlage nur über sechs Monate und bei der anderen über drei Monate erstreckt haben. Dennoch sei dabei Strom im Wert von 2,5 Millionen Bulgarische Lew - umgerechnet rund 1,5 Millionen US-Dollar - geklaut worden sein. Das sei der grösste Diebstahl, der bei der bulgarischen Versorgungsfirma je vorgekommen sei.

Nachdem die illegalen Aktivitäten bekannt wurden, versiegelten die Behörden beide Räumlichkeiten und zogen die dort gefundene Mining-Ausrüstung ein. Die beiden Verdächtigen befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuss. Laut Angaben von "Novinite" war einer der beiden Bitcoin-Schürfer bereits in der Vergangenheit durch Betrugsdelikten in Verbindung mit Zahlungsmitteln auffällig geworden. Wie hoch die Summe an Kryptowährungen ist, die die beiden Verdächtigen nun geschürft haben, ist nicht bekannt.

Nicht die erste illegale Mining-Farm

Betreiber von Mining-Farmen kommen des Öfteren auf kreativen Ideen, wenn es darum geht, möglichst kostensparend die stromintensiven Mining-Farmen mit Energie zu versorgen. Im Juli 2019 wurden in China 22 Verdächtige verhaftet, weil sie für eine illegale Krypto-Mining-Farm Strom im Wert von 3 Millionen US-Dollar gestohlen haben sollen. Ein weiterer Fall spielte sich im Juni dieses Jahres in Russland ab. Hier hat die Polizei einen 30 Jahre alten Miner verhaftet, dem vorgeworfen wird, aus dem staatlichen Stromnetz Strom im Wert von fast 500'000 US-Dollar gestohlen zu haben.

Redaktion finanzen.ch