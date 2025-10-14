Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9296 -0.1%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’144 0.8%  Bitcoin 90’277 -2.6%  Dollar 0.8009 -0.4%  Öl 62.1 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Experte bezeichnet Tesla-Aktie als "Must-Own"
Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Analyst sieht Tesla als Meme-Aktie - Kursanstieg erinnert an Bitcoin-Hype
Warum der Dollar zu Franken und Euro nachgibt
NVIDIA und OpenAI: Neuer Milliarden-Deal entfacht alte Blasen-Ängste
Suche...
14.10.2025 21:51:36

Trump unterstützt den Wirtschaftskurs von Argentiniens Präsident Milei

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

WASHINGTON (awp international) - US-Präsident Donald Trump hat dem argentinischen Staatschef Javier Milei kurz vor wichtigen Zwischenwahlen in Argentinien seine Unterstützung für dessen wirtschaftspolitischen Kurs zugesagt. "Milei sollte gewinnen, er tut das Richtige", sagte Trump zum Auftakt bilateraler Gespräche im Weissen Haus.

Argentiniens Präsident gilt als enger Verbündeter Trumps. Zur Unterstützung von Mileis Wirtschaftskurs wurde die US-Regierung zuletzt direkt auf den Finanzmärkten aktiv. Das Finanzministerium in Washington kaufte im grossen Stil Pesos auf, um den Kurs der argentinischen Landeswährung zu stützen.

Swap soll die Reserven der argentinischen Notenbank stützen

Zudem vereinbarte es mit der argentinischen Zentralbank ein Währungstauschabkommen über 20 Milliarden US-Dollar. Bei einem Swap tauschen zwei Länder für einen bestimmten Zeitraum ihre Währungen aus. Damit kann Argentinien die Reserven der Zentralbank auffüllen und Währungsliquidität herstellen.

Milei verspricht "Dollar-Lawine"

Nachdem es Milei mit seiner harten Sparpolitik gelungen ist, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken, hofft er nun auf massive Investitionen privater Anleger in Argentinien. "Es wird eine Dollar-Lawine geben. Die Dollars werden uns aus den Ohren herauskommen", sagte er vor seiner Reise nach Washington in einem Radiointerview.

Nach einer Wahlschlappe bei den Wahlen in der wichtigen Provinz Buenos Aires im September und darauffolgenden wirtschaftlichen Turbulenzen hofft Milei bei den Parlamentswahlen in knapp zwei Wochen auf ein gutes Ergebnis. Bislang verfügt er über keine eigene Mehrheit in der Abgeordnetenkammer und im Senat. Deshalb werden seine Reformprojekte im Kongress immer wieder gestoppt./dde/DP/he

Partner-Image

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Analyst sieht Tesla als Meme-Aktie - Kursanstieg erinnert an Bitcoin-Hype
Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

finanzen.net News

Datum Titel
22:03 Trump vor Selenskyj-Besuch: 'Bin sehr enttäuscht' von Putin
21:56 Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
21:43 Trump unterstützt den Wirtschaftskurs von Argentiniens Präsident Milei
21:11 Trump: Hamas wird entwaffnet - notfalls mit Gewalt
20:45 Devisen: Euro steigt - Hoffnung für Frankreichs Haushalt und US-Zinsfantasie
20:41 Streit um Wehrdienst: Scharfe Kritik an Pistorius aus der Union
20:32 Wadephul: China untergräbt internationale Ordnung
20:18 Klingbeil: Übernehmen bei Ukraine und Gaza Verantwortung
19:53 Aktien New York: Dow im Plus - Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit
19:42 ROUNDUP 2: Koalitionsstreit über Wehrdienst eskaliert