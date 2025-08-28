|SOL-Investition
|
28.08.2025 19:43:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Einstieg in Solana hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 27.08.2020 war Solana 3.452 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2’896.58 SOL im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 588’742.21 USD, da sich der Wert von Solana am 27.08.2025 auf 203.25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5’787.42 Prozent angewachsen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Solana am 18.01.2025 bei 262.13 USD..
