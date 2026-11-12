So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

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Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,63 Prozent auf 73.472,15 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (73.935,46 US-Dollar).

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 9,68 EUR beträgt die Performance seit Auflage 5,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 49,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (50,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,02 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 2.047,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.055,40 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 auf. Es geht 0,04 Prozent auf 227,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 227,65 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,56 Prozent auf 1,043 US-Dollar, nach 1,049 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 555,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (581,35 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,39 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1740 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1728 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1457 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1468 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3168 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3165 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,86 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 672,34 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 678,15 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0669 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 82,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,01 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,611 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,492 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,92 Prozent auf 10,07 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 10,16 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 1,22 Prozent auf 0,8107 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,8207 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.